Sciopero di infermieri fisioterapisti educatori Asa e Oss per il contratto Uneba

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bergamo. È un giorno di, quello di oggi, lunedì 16 settembre, per, Asa e Oss di RSA e RSD e per tutti gli altri lavoratori per i quali si applica ilnazionale. A Bergamo la mobilitazione arriva dopo i presidi tenuti nel mese di luglio ad Albino, San Pellegrino, Treviglio e nel capoluogo. Dalla Bergamasca questa mattina un bus con una quarantina di lavoratori e sindacalisti ha raggiunto il presidio unitario di Milano, concluso pochi minuti fa proprio sotto la sede regionale didi via Pattari 6. Lodegliporta i lavoratori del comparto sono tornati a chiedere il rinnovo del lorocollettivo nazionale, scaduto da oltre 4 anni. La piattaforma rivendicativa per rinnovarlo è stata presentata dai sindacati ormai più di 2 anni fa.