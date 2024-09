Retegui è già sulla scia di Zapata e Scamacca Il nuovo bomber della Dea all’esame di Coppa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Domani sera l’Atalanta torna in Champions dopo tre anni, con uno zoccolo duro consolidato ad altissimo livello europeo e alcuni esordienti eccellenti. Gasperini potrà contare sul telaio collaudato degli “eroi di Dublino“ e su un blocco già testato anche nelle tre precedenti partecipazioni in Champions. Al ballo dei debuttanti nelle notti europee c’è il giocatore più atteso per i nerazzurri, ilargentino Mateo, alla sua prima notte in Champions, dopo aver rotto il ghiaccio con il calcio continentale un mese fa nella finale di SuperEuropea contro il Real Madrid, subentrando nella ripresa.