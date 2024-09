Parolin a colloquio con garante dei diritti della Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Il cardinale Pietro, Segretario di Stato vaticano, ha tenuto una video-conferenza con Tatiana Moskalkova, Commissaria per iumaniFederazione Russa. "Durante il, il cardinale Segretario di Stato, oltre a ringraziare l'Ombudslady russa per il ruolo che ha svolto nella liberazione di due sacerdoti ucraini, ha ricordato la necessità di salvaguardare, nel contesto dell'attuale conflitto, iumani fondamentali sanciti dalle Convenzioni Internazionali e ha trattato alcuni temi di carattere umanitario. In particolare, egli ha fatto riferimento all'assistenza ai militari ucraini prigionieri nella Federazione Russa e al reciproco scambio dei soldati detenuti ine Ucraina". Lo riferisce la Santa Sede precisando che ilsi è svolto il 16 settembre.