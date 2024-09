Osimo Stazione simboli nazisti sullo stabile sopra il playpark

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) E’ loil play park dia essere finito nel mirino dei residenti, arrabbiati. Versa nel totale degrado quella ex struttura commerciale a oggi dismessa, piena di scritte confatti con lo spray azzurro e nero, sporcizia, immondizia e porte rotte a sprangate. Tanta la rabbia di un residente, giovane papà, che ha espresso tutto il suo disappunto con sarcasmo: "Belle le passeggiate con i figli vicino casa, costruttive e di buona etica. Ormai da troppo tempo la situazione è questa. Ci sono anche pezzi di vetro per terra, pericolosissimi. Ma chi dovrebbe controllare, ripulire, sorvegliare? Noi che abitiamo attaccati allo? Se è così mi ci metterei in prima persona per salvaguardare il degrado della zonattutto a salvaguardia dei più piccoli che ci crescono".