Montevarchi l’importanza di Picchi Lelli punta al colpaccio dell’ex

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A Siena è uscito all’11’ della ripresa perché ammonito: per precauzione Nicolo ha sostituito, ma dal momento in cui Albertoha lasciato il campo alsi è spenta la luce. L’Aquila si è smarrita, concedendo campo e occasioni a un avversario fino ad allora incisivo solo in una circostanza con un colpo di testa di Cavallari respinto in avvio di gara dall’ottimo Conti. Non è un caso, sebbene il calo accusato dai valdarnesi sia stato complessivo e non imputabile a un singolo reparto, che il centrocampista livornese di 27 anni, nipote del mitico Armando, sia stato eletto "uomo della partita" in rossoblù. Da ieri, intanto, ilha ripreso ad allenarsi con l’obiettivo chiaro di centrare il successo domenica prossima nella gara d’esordio in campionato al Brilli Peri dopo due trasferte.