Max Sirena mantiene la calma | Lo sport è così ma non è cambiato nulla | un incidente può capitare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Luna Rossa ha perso due regate contro American Magic nel pomeriggio odierno: la prima a causa di un vento troppo ballerino che ha premiato gli statunitensi, la seconda per la rottura del carrello della randa durante il secondo lato di poppa quando il sodalizio italiano era in vantaggio di una novantina di metri. La semifinale della Louis Vuitton Cup restaaperta: James Spithill e compagni conducono per 4-3 e sono a un successo dalla qualificazione all’atto conclusivo, ma ora gli americani credono nel ribaltone. Domani si disputerà la gara-8 e poi, eventualmente, la decisiva gara-9. Lo skipper Maxha fatto il punto della situazione attraverso i canali ufficiali di Team Prada Pirelli: “Sicuramente non è stata la giornata che ci aspettavamo, ma lo