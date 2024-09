LIVE Fiorentina-Wolfsburg Champions League calcio femminile 2024 in DIRETTA | le viola provano il colpaccio calcio d’inizio alle 20 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18:58 Buonasera e ben ritrovati nellascritta di, andata del match di qualificazione alla/2025. Da pochi istanti glinatori hanno comunicato le proprie scelte. Di seguito le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Fiskestrand; Faerge, Filangeri, Tortelli, Toniolo; Johannesdottir, Severini; Bonfantini, Boquete, Janogy; Catena.(4-4-2): Frohms; Linder, Hegering, Hendrich, Wilms; Brand, Lattwein, Minge, Huth; Popp, Beerensteyn. Buongiorno e benvenuti nellatestuale dell’ultimo turno di qualificazione alla/2025 tra. Sfida di andata fondamentale per le ambizioni delle, che in questo avvio di stagione hanno collezionato 5 vittorie in altrettanti incontri tra Coppa e Campionato.