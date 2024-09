Il Ddl sicurezza ottiene il via libera alla Camera Ecco tutte le novità 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 18 settembre 2024) AGI - Incassato il primo viadella(162 voti favorevoli, 91 contrari e 3 astenuti) il ddlsi appresta ora a essere esaminato dal Senato, per essere licenziato in via definitiva. Proprio in occasione del passaggio a palazzo Madama, il vicepremier Matteo Salvini ha annunciato che la Lega chiederà l'esame d'urgenza. Frutto di un testo approvato dal governo e poi profondamente modificato, con l'aggiunta di diversi articoli durante l'esame in sede referente nelle commissioni Affari costituzionali e Giustizia di Montecitorio, il ddl prevede oltre una ventina tra nuove fattispecie di reato e aggravanti.