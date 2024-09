Figlia del mare lo Spezia presenta la terza maglia | è ispirata ai fondali del Golfo dei Poeti | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Loè stato protagonista di un ottimo inizio di stagione e le prospettive per le zone alte della classifica sono interessanti. Nel frattempo il club hato laai meravigliosimarini deldei, la nuova Third Jersey delle Aquile, intitolata “del”, è un omaggio alla bellezza unica delspezzino, rapto da un vivace colore azzurro che incontra accurati dettagli blu scuro, in una fusione che intende evocare imarini di ununico, che rapuna parte imprescindibile della vita di ciascun abitante del territorio. Latecnologia KOMBAT™, garantendo un comfort ottimale, qualità e l’attenzione ai dettagli tipiche dei prodotti Kappa®.