Fa a pezzi i genitori dell’ex e li mette in 4 valigie | il movente svelato in tribunale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Torna alla ribalta il triste caso della morte deidi Taulant Pasho. I due coniugi Shpetim e Teuta Pasho, scomparvero 9 anni fa, alla fine di ottobre del 2015. Erano venuti in Italia per salutare il figlio Taulant, che sarebbe uscito dal carcere pochi giorni dopo, il 2 novembre e la loro scomparsa fu segnalata da Vitore, figlia della coppia, ai carabinieri di Castelfiorentino dove risiedeva. Il duplice omicidio di Teuta e Sphetim Pasho, avvenuto tra il 1 e il 6 novembre 2015 e scoperto solo nel dicembre 2020, ha portato a una condanna di 30 anni di carcere per Elona Kalesha, nel maggio 2023. L’accusa ha chiesto l’ergastolo in appello, ritenendo che la pena inflitta non fosse sufficiente, mentre la difesa prevede di richiedere l’assoluzione della donna.