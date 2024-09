Esce MILLION MILES il nuovo album di inediti del sassofonista di fama internazionale JIMMY SAX

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di mercoledì 18 settembre 2024)“, ildideldiSAX. Anticipato dai brani “A” con Steve Edwards e “Cesar“, l’è composto da 10 brania cui si aggiunge “Una Mattina“, cover del celebre brano del compositore e pianista Ludovico Einaudi, già disponibile in digitale. «Questosegna un passaggio importante per la mia carriera – affermaSax – Raccoglie l’esperienza di un cammino durato almeno 5 anni col mio team, passando da brani indimenticabili, numeri da record sui social, per finire ai tour Live in tutta Europa con chi mi ama. È unche indica soprattutto la direzione del mio futuro artistico, che spero sarà sempre intriso dall’amore del mio pubblico».