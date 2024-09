Chi è Rita Bonaccorso la prima moglie di Totò Schillaci?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Quando nel 1990è diventato il protagonista delle “Notti magiche” italiane durante i mondiali, sugli spalti degli stadi a fare il tifo per lui c’era. I due si erano conosciuti giovanissimi quandogiocava nel Messina. Un rapporto sfociato velocemente in un matrimonio nel 1987 in giovanissima età. Poi il trasferimento a Torino, sponda Juventus, la convocazione con gli azzurri di Vicini e la favola mondiale. Il successo ottenuto dopo quel famoso Campionato del Mondo, però, non ha fatto bene alla coppia. Tanto meno l’improvviso interesse scatenatosi intorno alla figura del calciatore, corteggiato dai club più importanti e non solo. A determinare la fine del loro matrimonio nel 1997, nonostante la nascita di due figli, Mattia e Jessica, è stata soprattutto la gelosia di entrambi e la propensione dial tradimento.