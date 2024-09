Atp Hangzhou 2024 | out al primo turno anche Luciano Darderi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tre sconfitte e zero set vinti: questo il bilancio di una mattinata da dimenticare per il tennis italiano, che dopo Nardi e Sonego ha vistoperdere il suo match. Il tennista azzurro ha ceduto il passo a Mikhail Kukushkin nel match valido per ildell’Atp 250 di. 6-3 6-4 il punteggio dell’incontro, durato 1h37?, in cuiha pagato la minore esperienza, sia nel circuito Atp che sul veloce. TABELLONE MONTEPREMI PROGRAMMA, ORARI E COPERTURA TV CRONACA –ha infatti disputato un match discreto, in cui tanti game li ha persi ai vantaggi ed ha avuto svariate occasioni. I ribaltamenti di fronte ci sono stati fin dall’inizio, quando l’italiano si ù portato sul 2-0 con due chance del doppio break, salvo poi perdere 6 dei 7 giochi seguenti e quindi il set.