Ardea | 20enne perseguitata e molestata da un ex compagno di classe

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Aveva iniziato a molestarla lo scorso giugno e si appostava sotto casa sua: per lei era uno sconosciuto. Soltanto in seguito ha capito che ad inviarle messaggi e minacce era un exdi. L’ha trovata sui social dieci anni dopo la fine delle scuole elementari e poi ha cominciato a perseguitarla. Messaggi, appostamenti sino ad arrivare a inviarle foto oscene. L’ossessione da parta di unnei confronti di una ex compagna di scuola, a cui aveva reso la vita impossibile. Agli arresti domiciliari è finito un ragazzo di, comune della provincia romana. Da quanto emerso, il giovane, dallo scorso mese di giugno, aveva cominciato a molestare la sua coetanea. Continui i messaggi attraverso i quali le chiedeva di potersi incontrare invitandola a casa propria.