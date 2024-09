Vortice polare sull’Adriatico | rischio nubifragi e allarme per i fiumi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Bologna, 17 settembre 2024 – L’ondata di maltempo che nelle prossime ore colpirà l’Emilia-Romagna (con l’allerta arancione prevista per la giornata di mercoledì 18 settembre), pur portando con sè piogge e comportando un possibileidrogeologico, “non è un vero ciclone, non è una situazione paragonabile a quella del ciclone di Nerva dell'alluvione 2023. È più corretto parlare di depressione confreddo in quota”. A spiegarlo è Luca Lombroso, meteorologo Ampro – Associazione Meteo Professionisti, che fa il punto su quello che ci aspetta per ciò che riguarda le previsioni meteo nel corso della settimana.