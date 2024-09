Treno deragliato Il semaforo rosso non si è acceso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 17 settembre 2024) Mancato funzionamento del. È questa la causa all’origine del deragliamento delpasseggeri di venerdì nei pressi della stazione di Greco. Stando ai primi accertamenti effettuati nell’ambito dell’inchiesta della Procura e della Polfer, che hanno acquisito il video dello schianto con il container ripreso dalla cabina del, all’origine del disastro c’è appunto la mancata accensione del segnale di stop del. In base alle ricostruzioni dell’incidente, tre sono stati i convogli coinvolti: due merci e un passeggeri dird. È stato appurato che quella mattina, poco prima dell’impatto, unmerci era fermo in uno svincolo nei pressi della stazione di Greco Pirelli, all’altezza di via Pallanza, con la coda che fuoriusciva dal binario e invadeva quello accanto.