Serie D l’ex ds della promozione | Il mio cuore è sempre rimasto qui Carpi il ritorno di Motta | responsabile scouting

(Di martedì 17 settembre 2024) Formalmente èlontano dalper 106 lunghi giorni, dal 31 maggio giorno del suo addio ufficiale dopo il capolavoro delin D, a ieri, quando ilha annunciato di aver affidato a Riccardo– dscavalcata vincente in D – "l’incarico dello sviluppo dell’areabiancorossa". Ma in realtà il dirigente bolognese, che lunedì compirà 43 anni, non è mai stato lontano dalla sua creatura dopo la mancata conferma per motivi lavorativi, presente al ’Cabassi’ nelle due gare casalinghe con Rimini e Perugia e abbonato in tribuna come l’anno scorso. "Non sono mai andato via – sorride – il miostato a. E voglio ringraziare il presidente Lazzaretti per questa seconda opportunità: mi ha chiamato due settimane fa dicendomi che mi aveva visto con ’gli occhi dell’innamorato’ del. E mi ha proposto questo nuovo ruolo".