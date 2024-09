Scuse ai lettori critichiamo Ilaria Salis ma l' Anm è peggio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 17 settembre 2024) Chiedo scusa ai. Ho pensato chefosse solo un'imputata a cui la sinistra ha regalato l'immunità per prendere per ifondelli gli italiani, ma mi sbagliavo. Scopro, infatti, che il salto galera-poltrona è solo l'ultimo, geniale tassello di un disegno che viene dal lontano 2019. I tempi dell'asse Lega-M5s e dello stop a Open Arms. Perché, senon ci fosse, bisognerebbe inventarla visto che interpreta la linea delle toghe rosse. Non lo dico io e nemmeno il sottosegretario Andrea Delmastro, che ha coniato il parallelo («alcuni magistrati ragionano come» ha detto). Ma lo conferma un protagonista diretto della vicenda Salvini, l'ex pm Luca Palamara, in un'intervista a Il Tempo, proprio riferendosi al processo che vede imputato il leader della Lega.