Sampdoria Flachi | ultimo posto? Non me lo spiego E sulla pressione…

(Di martedì 17 settembre 2024) Inizio di stagione complicato per la. La formazione ligure ha raccolto 2 punti in 5 partite, cambiando allenatore (da Pirlo a Sottil), pur senza raccogliere vittorie. Intervistato da “La Gazzetta dello Sport”, Francesco, grande ex, ha spiegato che non si sarebbe mai aspettato l’in classifica. “No, nessuno se lo sarebbe aspettato – ha dichiarato – E fatico pure a darmi una spiegazione. La rosa c’è, assemblata quasi tutta prima del campionato, rinnovata rispetto al torneo scorso ma con gli stessi problemi. E, comunque, sarebbe bastato poco. Penso a Salerno:avanti per 2-1, ma incapace di gestire il risultato“. Si dice che la maglia dellametta pressione. “Sta scherzando? – commenta– Quando entravo al Ferraris, la Sud dava solo grande emozione. Non cerchiamo alibi. Certo, chiunque sfida la Samp dà il massimo.