Psicoterapia | 10 buoni motivi per iniziarla ora

(Di martedì 17 settembre 2024) Iniziare unaè sempre più spesso uno deipropositi che ci si auto raccomanda finita l’estate. Pronti a ricominciare la routine che ci avviluppa per 11 mesi all’anno, durante le settimane di vacanza si ha tempo e modo di pensare a se stessi e al proprio benessere, alla qualità della vita e a come migliorarla. Andare dallo psicologo può essere una soluzione ottimale non solo se si hanno sintomi come ansia, depressione, attacchi di panico. Non solo se ci si sente infelici o insoddisfatti di ciò che si sta facendo o si è diventati. La(ce ne sono di tipi diversi) può essere la spinta giusta per migliorare le cose anche quando sembrano andar bene.