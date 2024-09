Posto auto l’odissea di un disabile | Ne ho diritto ma non viene fatto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) Haa unspeciale per la sua disabilità. Ma non sa quando. Potrebbero volerci mesi. Forse anni. La signora D.A., 67 anni, rignanese ha una malattiaimmune da molto tempo, ma nonostante questo, racconta, "la mia vita scorreva nella normalità". Qualche problema ogni tanto si manifestava, ma con coraggio e forza di volontà è sempre andata avanti da sola in maniera indipendente. Nel 2021 la malattia ha iniziato a farsi sentire prepotentemente, sconvolgendole la quotidianità. "Ha danneggiato irrimediabilmente il sistema nervoso centrale. Questo mi ha reso, con grosse difficoltà di deambulazione e relativi disagi". Ma anche questo non ha intaccato la sua voglia di farcela da sola: ha ottenuto la certificazione dell’invalidità e il contrassegnomobilistico dedicato ai disabili.