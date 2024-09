PlayStation 6 AMD batte Intel | nuovo chip confermato per la console di prossima generazione

Leggi tutta la notizia su esports247

(Di martedì 17 settembre 2024) AMD confermata per6, superando. Sony punta su retrocompatibilità e potenza rivoluzionaria. La6, come le precedenti, sarà equipaggiata con un processore AMD, ma la decisione non è stata definitiva fino al 2022: in quell’anno, infatti,perse l’occasione di sviluppare ilsistema Sony, secondo un recente rapporto di Reuters. La competizione per il contratto vedeva come finalisti proprio AMD e. Tuttavia, le trattative consi bloccarono a causa di disaccordi sui margini di profitto che l’azienda avrebbe ottenuto da ognivenduto a Sony. Dall’altro lato, AMD vinse la gara grazie a una proposta più competitiva, superando diversi avversari fino a rimanere in corsa solo contro