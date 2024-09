Nuovo Centro di Neuroimmunologia al Cardarelli d’Amore | Presa in carico globale

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 17 settembre 2024) All’inaugurazione deldidelha partecipato anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca Napoli. «Non è più soltanto il paziente che va in ospedale per ricevere cure ma l’ospedale che si muove intorno al paziente con un équipe multidisciplinare. È unain». Soddisfatto del risultato raggiunto Antonio, direttore generale deldi Napoli che questa mattina ha inaugurato undiper pazienti con malattie autoimmuni del sistema nervoso centrale. L’ospedale più grande del Mezzogiorno potrà fornire una diagnosi differenziale in grado di coniugare neurologia ed immunologia a ben 1.500 pazienti. All’inaugurazione del, struttura di eccellenza del territorio, ha partecipato anche il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.