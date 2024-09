Morta la turista colpita da una statua caduta da un balcone inchiesta per omicidio colposo Il sindaco di Napoli | Grande dolore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024) Èa causa delle ferite riportate Chiara Jaconis lapadovana di 30 anni, la scorsa domenica pomeriggio, da una statuettada un, a. Chiara Jaconis era stataalla testa mentre passeggiava in via Sant’Anna di Palazzo ed era stata ricoverata all’Ospedale del Mare dopo aver ricevuto le prime cure all’ospedale Vecchio Pellegrini. La Procura diha aperto – attualmente contro ignoti – un fascicolo per. In un primo momento, l’aperta ipotizzava il reato di lesioni colpose gravissime. Le indagini sono state affidate ai poliziotti della Squadra Mobile, insieme ai commissariato San Ferdinando e Montecalvario, che avevano già effettuato i primi rilievi sul posto. La procura ipotizza una mancata vigilanza dell’oggetto, che ha causato alla ragazza un gravissimo trauma cranico.