Meloni e Starmer nuova alleanza per affrontare la crisi migratoria

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 17 settembre 2024) Il 16 settembre 2024, a Roma, presso Villa Doria Pamphilj, si è tenuto un incontro di grande rilevanza politica tra la presidente del Consiglio italiana, Giorgia, e il primo ministro britannico, Keir. Il vertice ha messo in evidenza il rafforzamento della collaborazione tra Italia e Regno Unito su temi cruciali come l’immigrazione irregolare e il sostegno all’Ucraina. Flussi migratori, approccio comune Al centro dei colloqui travi è stato il problema dei flussi migratori irregolari. La premier italiana ha illustrato il cosiddetto modello Albania, un piano che prevede accordi bilaterali con paesi terzi per ridurre gli sbarchi, che ha attirato l’interesse del Regno Unito.