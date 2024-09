Laver Cup 2024 in tv | calendario date programma orari e streaming

Leggi tutta la notizia su sportface

Dopo l'edizione di Vancouver, quello che è diventato un tradizionale appuntamento del mese di settembre per il tennis maschile, torna in Europa e lo fa a Berlino per un altro fine settimana tutto da vivere anche quest'anno. Nonostante il forfait di Rafael Nadal, lo spettacolo è assicurato. Team Europe si presenta con Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Casper Ruud, Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev; Team World invece schiera gli statunitensi Taylor Fritz, Ben Shelton, Frances Tiafoe, più i sudamericani Francisco Cerundolo, Alejandro Tabilo e l'australiano Thanasi Kokkinakis. Da segnalare, come riserva, anche la presenza del nostro Flavio Cobolli.