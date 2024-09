La tempesta Boris fa scattare l’allerta meteo nelle nostre regioni Auto travolte dall’acqua nel foggiano | disperso un vigile del fuoco

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 17 settembre 2024) Undelrisultaed un altro è stato salvato dai suoi colleghi dopo che la vettura su cui viaggiavano è stata travoltaa causa del maltempo che si è abbattuto nel. I vigili del, secondo le prime informazioni, stavano soccorrendo un’rimasta in panne sulla strada provinciale 30, tra San Severo e Torre Maggiore, quando sono stati investitiche ha trascinato via le vetture. Sono in corso le ricerche deldele di eventuali altre persone. Laha fatto almeno 21 morti nell’Europa centro-orientale. Dalla Polonia all’Austria, dalla Repubblica Ceca alla Romania sono state centinaia le alluvioni e le esondazioni. Il Danubio è stato chiuso alla navigazione mentre si cercano ancora i dispersi e si fa la conta dei danni: già di diverse centinaia di milioni di euro.