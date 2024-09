Juve-Napoli Di Fusco | Partita che si prepara da sola

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 17 settembre 2024)sarà l’anticipo delle 18.00 di Sabato 21 Settembre. In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Raffaele Di, ex. L’ex portiere ha parlato del match in programma all’Allianz Stadium. Parole anche su Meret e sulla stagione che si prospetta per il. Di seguito le parole dell’ex, Di: “Per noi napoletani sarà sempre una gara particolare” Così l’ex portiere del: “La settimana diè quella dove l’allenatore lavora di meno È unache sida! Per noi napoletani sarà sempre una gara particolare, vissuta così dallo spogliatoio al resto dell’ambiente. Meret? Gli manca solo una cosa per diventare un grandissimo portiere: dare continuità a queste prestazioni. Quando riuscirà a farlo, alloraavrà un portiere di livello assoluto.