Inzaghi | Ho rivisto la finale zero rimpianti! Turnover? Spiego

(Di martedì 17 settembre 2024)e Sommer sono i protagonisti della conferenza stampa alla vigilia di Manchester City-Inter. L’allenatore ha risposto alle domande dei giornalisti presenti a partire dalle ore 20 (italiane). SQUADRA FORTE – Simoneha presentato così la gara di domani: «Il Manchester City non devo presentarlo io. Incontriamo una squadra molto forte e organizzata. Qui in casa sono sei anni che non perdono. Noi sappiamo quello che dobbiamo fare. Abbiamo preparato in un giorno la partita. Vogliamo fare una partita gigantesca, i ragazzi lo sanno. Affrontiamo una delle squadre più forti. Lal’ho rivista una settimana dopo lae un mese fa. Non penso che sia una rivincita quella di domani in un nuovo format della Champions League. Non hoperché so che la mia squadra ha dato tutto».