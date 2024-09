Il Player’s Handbook 2024 è disponibile

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di martedì 17 settembre 2024) Scoprite nuove potenzialità con ilper l’acquisto nella versione in lingua inglese a partire da oggi! Il nuovo e miglioratoè la guida definitiva per i giocatori di D&D della quinta edizione. Gli appassionati potranno giocare a proprio modo con regole ottimizzate per la creazione e l’avanzamento del personaggio, l’esplorazione, il combattimento, l’equipaggiamento, gli incantesimi e molto altro ancora. Inoltre, potranno creare fantastici eroi grazie ad una selezione espansa di origini dei personaggi, privilegi di classe e sottoclassi, rivisti e bilanciati per un divertimento senza fine.