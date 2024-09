Fortnite è tornato su iPad | Come scaricarlo!

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di martedì 17 settembre 2024) Il momento tanto atteso dai possessori di unè finalmente giunto,, anche se non attraverso l’App Store ma via Epic Games Store. A distanza di settimane dal ritorno su iPhone, da oggi può essere installato anche su Tablet.scaricaresuGrazie alle normative europee che obbligano Apple a consentire l’installazione di applicazioni tramite store alternativi, è possibile nuovamente averesuoltre che iPhone naturalmente, nonostante,avviene del resto su Android, non è possibile scaricaretramite lo store ufficiale, ma per vie traversesi suol dire. Per scaricaresuavete bisogno dell’Epic Games Store, tuttavia è necessario prima di tutto aggiornare il proprio dispositivo all’iOS 18, rilasciato giusto ieri.