Detenuto psichiatrico danneggia ambulatorio in un ospedale a Napoli

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Unaffetto da disturbi psichiatrici, sebbene piantonato, ha devastato undel pronto soccorso dell’del Mare direndendolo inagibile“. A rendere noto l’episodio, accaduto ieri pomeriggio, è il sindacato di polizia penitenziaria Uspp, con il presidente Giuseppe Moretti e con il segretario campano Ciro Auricchio. “Dell’accaduto – continuano i due sindacalisti – è stato avvisato sia il direttore generale dell’Asl, sia quello del presidio ospedaliero”. I l sindacato torna a chiedere il trasferimento dei detenuti psichiatrici dalle carceri in strutture dedicate: “Come abbiamo più volte denunciato salute mentale in carcere non funziona per mancanza di psichiatri. Le Rems, inoltre, sono un fallimento: le liste di attesa sono lunghe e, così, i detenuti anziché presi in carico dalla sanità pubblica regionale rimangono in carcere”.