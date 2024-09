Conte ha bloccato la cessione di Lobotka e Anguissa | Non si muovono

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di martedì 17 settembre 2024) Retroscena di mercato:volevano lasciare il Napoli, mali ha convinti a restare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Stanislave André-Frank Zamboavevano espresso il desiderio di lasciare il Napoli durante l’estate.era attratto dall’interesse del Barcellona, mentrestava valutando offerte dall’Arabia Saudita. Entrambi i centrocampisti, reduci da una stagione al di sotto delle aspettative, sembravano pronti a cambiare aria. L’arrivo di Antoniosulla panchina azzurra ha però cambiato le carte in tavola. Il tecnico ha subito dichiarato incedibili i due centrocampisti, affermando con decisione: “Nessuno si muove, non se ne parla”.li considera fondamentali per il suo progetto tecnico e ha lavorato per recuperarli sia fisicamente che mentalmente.