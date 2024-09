Classifica Youth America’s Cup | Luna Rossa in testa con gli americani brillante vittoria all’esordio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Oggi pomeriggio si sono disputate le prime due regate dellaCup, la prima edizione della competizione riservata agli under 25. Dopo tre ore e mezza fatte di continui rinvii a causa del vento leggero, a Barcellona si è alzata una brezza da addirittura diciotto nodi e sono anche così in scena due regate di flotta (sulle quattro previste da programma):ha vinto la prima in maniera perentoria, mentre nella seconda ha pagato una piccola sbavatura e l’onda alta chiudendo in seconda piazza alle spalle di American Magic.svetta così inallagenerale con 17 punti, alla pari con American Magic (entrambi i sodalizi vantano all’attivo un primo e un secondo posto).