Benevento ha un nuovo Prefetto | il benvenuto ed il saluto delle istituzioni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 17 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRaffaela Moscarella è ildi. “Diamo il, augurandole buon lavoro, alla dottoressa Raffaela Moscarella che è stata designatadi. Contestualmente ringraziamo il dottore Carlo Torlontano per il lavoro svolto e per l’impegno che questi ha profuso nell’interesse del territorio del Sannio analizzando ed affrontando con professionalità e massima attenzione le varie questioni locali”. Così il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera. “Alla dottoressa Raffaella Moscarella,di, giungano le mie più sincere congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro, uniti al ringraziamento al dottor Carlo Torlontano per il lavoro svolto sino ad oggi.