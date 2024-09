Treno uscito dai binari | Fer e sindaco chiariscano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) È stato recuperato ieri notte ilPop di Trenitalia Fer,daivenerdì pomeriggio all’ingresso della stazione di Novellara, sulla linea Guastalla-Reggio. Emergono le prime ipotesi sulle cause dell’incidente che, per fortuna, non ha provocato conseguenze agli otto passeggeri e al personale Fer. Secondo una prima ricostruzione, la causa potrebbe essere legata alla maggiore lunghezza dei treni Pop rispetto alle motrici diesel in servizio fino a un paio d’anni fa. Il passo più lungo dei nuovi convogli potrebbe aver esercitato una maggiore pressione sui. Lo scambio che avrebbe causato l’uscita dai, collocato alla fine di una curva a 90 gradi relativamente stretta attraversata dalprima di giungere allo scambio, potrebbe essersi disallineato proprio a causa della pressione esercitata dal convoglio in curva.