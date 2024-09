Morte di Luca Salvadori – Da Bagnaia a Jovanotti la dedica sui social | Un punto di riferimento Amava le moto e la vita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) “era diventato undi, non solo per me, ma per tutti gli appassionati delrsport. In un mondo che funziona un po’ al contrario, dove il successo non sempre viene perdonato, commentava sempre in maniera oggettiva ogni gara, sessione, accaduto. Era diventato un appuntamento fisso“. Un lungo messaggio, di ringraziamenti, incredulità e tristezza. Così Peccoha voluto ricordare la figura di, pilota 32enne scomparso lo scorso sabato – 14 settembre – a causa delle gravi ferite riportate dopo l’incidente fatale a Frohburg in Sassonia, durante la tappa tedesca della storica International Road Racing Championship (IRRC).