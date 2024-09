Milan Fonseca | Se battiamo Liverpool ed Inter porto i pastéis de nata Reijnders e Loftus-Cheek mi sono piaciuti|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 16 settembre 2024) 2024-09-16 15:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: L’allenatore del, Pauloha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League che vedrà domani sera i rossoneri affrontare il. Le grandi notti di San Siro hanno una loro storia. Il popolo rossonero è a maggior ragione caloroso in Champions. Pensa che possa avere un impatto anche il calore dei tifosi? “sicuro di sì, il sostegno dei nostri tifosi è sempre importante per noi, come lo è stato sabato quando siamo arrivati allo stadio, durante e dopo la partita. Per noi è fondamentale il sostegno dei nostri tifosi. Abbiamo bisogno di sentire l’amore dei nostri tifosi”.