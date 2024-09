Lite stradale minaccia automobilista con la pistola

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ancona, 16 settembre 2024 –con launper questioni di viabilità. È successo sabato in via Primo Maggio. A compiere il gesto è stato un 26enne residente nel capoluogo dorico. Il giovane era a bordo della propria auto quando si è fermato sulla strada ed è andando verso il portabagagli da cui ha preso una. Poi si è diretto verso un altro, un 20enne maceratese con cui aveva avuto un diverbio, per puntargli l’arma davanti. Il malcapitato è risalito in auto e si è subito allontanato. Ha preso però il numero di targa del veicolo del ragazzo che lo hato e ha denunciato il fatto alla polizia. Anche una testimone, che ha assistito al fatto, si è segnata la targa e ha chiamato la questura per riferire in merito all’accaduto. In breve tempo la polizia è risalita al 26enne un cittadino già noto alle forze dell’ordine.