In arrivo l’edizione numero 410 del Perdono di Terranuova

(Di lunedì 16 settembre 2024) Arezzo, 16 settembre 2024 – Condi quest’anno ildiarriva all’ambiziosa quota di 410 anni. Oltre alle celebrazioni religiose il programma prevede il luna park, il mercato Valdarno Espone, la 37° manifestazione zootecnica valdarnese e la mostra campionaria del Valdarno. E, come sempre un’attenzione speciale è dedicata ai bambini con attrazioni, laboratori, giochi e spettacoli circensi, a cura dell’associazione Dritto e Rovescio, quest’anno negli spazi dell’oratorio di San Benedetto (via Fazia). “Novità del2024 – annuncia l’assessora alla cultura, Sara Grifoni – è il contenuto della Fiera dell’agricoltura, con eventi ed iniziative organizzate in collaborazione con il Distretto rurale e biologico, Rete del Mercato coperto degli agricoltori e Slow Food Valdarno di Sopra.