Il centro prelievi si rifà il look | Un punto di riferimento per i servizi

(Di lunedì 16 settembre 2024) di Michela Carlotti Cantiere attivo nell’ex palazzo civico in via Roma a Barbarasco. Già oggetto di lavori di riqualificazione degli spazi interni eseguiti lo scorso anno in economia dall’amministrazione comunale, in questi giorni sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria. L’intervento, che ammonta a 90 mila euro ed è finanziato dal Gal Lunigiana, permetterà di riconsegnare lo stabile alla cittadinanza completamente riammodernato anche nelle sue parti esterne. Immobile di grande pregio artistico che ha ospitato fino alla metà degli anni ‘80 la sede del Comune di Tresana, verrà sottoposto ai lavori nel rispetto delle sue caratteristiche architettoniche: "Abbiamo cercato di ammodernare l’immobile - spiega il sindaco Matteo Mastrini - senza alterarne le caratteristiche e mantenendone la funzionalità".