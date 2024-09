I cantieri navali del Titanic in amministrazione controllata

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Harland and Wolff, l'industriastica navale di Belfast che costruì il, entrerà inquesta settimana dopo che la società non è riuscita a trovare nuovi finanziamenti a fronte della situazione di insolvenza. E' quanto si legge sul Guardian online, che sottolinea come si sia arrivati a questo punto dopo mesi di trattative infruttuose. Mentre si parla di posti di lavoro a rischio il sindacato Gmb ha puntato il dito contro "i fallimenti cronici nella strategia industriale e nella cattiva gestione aziendale". È la seconda volta in cinque anni che gli storicifiniscono in. La società di servizi petroliferi Infrastrata li aveva rilevati nel 2019 nel tentativo di rilanciarli.