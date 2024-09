Ho un cancro alle ovaie al terzo stadio Mi aspetta un lungo viaggio ma so che lo batterò | l’annuncio di Bianca Balti dall’ospedale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) “Ho un. Miun, ma so che lo”. Diretta come sempre,ha lasciato tutti senza parole ieri rivelando attraverso i suoi canali sociali come ha scoperto, una settimana fa, di avere un tumore. Tutto è cominciato a causa di forti dolori addominali, che l’hanno costretta ad un ricovero al pronto soccorso: lì, dopo una serie di accertamenti, alla top model che da anni ormai vive in California, è stato diagnosticato unovarico.ha un tumoreal“Domenica scorsa, mi sono registrata al pronto soccorso per scoprire che il mio dolore addominale era unallo3C. È stata una settimana piena di paura, dolore e lacrime ma soprattutto amore, speranza, risate e forza (guarda queste foto per le prove, lol)”.