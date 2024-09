Hills Race Rivanazzano Terme patria dei Dragster per un intero fine settimana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 16 settembre 2024)(PAVIA), 16 settembre 2024 - Tre giorni di gare nel nome della velocità sul quarto di miglio. L'evento di gare d’accelerazionecompie 20 anni ed ha offerto ancora una volta una spettacolo eccezionale ad appassionati di due e quattro ruote a(Pavia) presso l’aeroporto. Protagoniste della strip auto americane e Maggiolini raffreddati ad aria che si sono affrontati in sfida sul quarto di miglio. Importante anche la presenza di motoquest’anno impegnate in una esclusiva esibizione sportiva molto seguita. Tanto il pubblico presente in sicurezza grazie a comode tribune e spazi protetti lungo la pista. Poi un’ampia offerta di bancarelle dedicate a memorabilia e buon street food. Immancabile la presenza di moto Harley-Davidson rappresentate dalla concessionaria ufficiale di Pavia con demo ride.