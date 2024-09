Anche l’Italia nel Mar Cinese Il Cavour con Usa e Australia

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 16 settembre 2024) Le acque del marmeridionale, di gran lunga le più tese del mondo da qualche anno a questa parte, hanno visto operare congiuntamente elementi della Marina Usa, di quella italiana e della Royaln air force, per un’esercitazione multilaterale nel solco dell’interoperabilità. L’esercitazione ha previsto operazioni di volo coordinato, difesa aerea, combattimento di superficie e anti-sottomarino, per testare capacità e condividere conoscenze tra le Forze armate dei tre Paesi. Al Carrier strike group italiano, composto dall’ammiraglia della Marina militare, la portaerei, dalla fregata classe Bergamini Alpino e dal Pattugliatore polivalente d’altura Raimondo Montecuccoli, si sono affiancati un cacciatorpediniere statunitense classe Arleigh Burke e un aereo P-8 Poseidon per il pattugliamento marittimo dell’Aeronauticana.