Your Monster | Melissa Barrera alle prese con un mostro nel suo armadio

(Di domenica 15 settembre 2024) L’astro nascente del cinema horrorè la protagonista del primo trailer di, il film diretto dall’esordiente Caroline Lindy.ntato in anteprima durante la scorsa edizione del Sundance Film Festival, il filmricorda sotto molti aspetti la classica fiaba “La Bella e la Bestia“, ma chiaramente con risvolti e dinamiche narrative più adatte all’epoca moderna. Nel film, infatti, una ragazza in crisi lavorativa e sentimentale scopre che nel suovive uno stranoche, guarda caso, diventa giorno dopo giorno qualcosa più di un amico. Questa la trama ufficiale:racconta la storia della pacata attrice Laura Franco (), che viene scaricata dal suo fidanzato di lungo corso (Edmund Donovan) mentre si sta riprendendo da un intervento chirurgico, e si rifugia nella casa della sua infanzia per leccarsi le ferite.