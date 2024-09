Torino-Lecce 0-0 Gotti | Buona prestazione contro la prima in classifica mancata concretezza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) “Sono contento dellain entrambe le fasi per personalità mostrata qui alaine giocando con forza, attenzione, umiltà e allo stesso tempo con voglia di vincere. Negli ultimi 20 metri non abbiamo concretizzato, abbiamo sciupato qualche passaggio e siamo stati meno bravi e meno precisi che nel resto del campo”. Lo ha detto l’allenatore del, Luca, a Dazn dopo il pareggio che sta stretto ottenuto in casa delcon uno 0-0 che dà continuità: “Rebic non è al massimo della condizione, ma dà il suo contributo. E voglio sottolineare come tutti i subentrati sono entrati bene come spirito, il riferimento va a tutto il gruppo e non ai singoli. L’avevamo preparata così, anche in costruzione. Cambia l’avversario e i sistemi di gioco, non sempre trovi la chiave ma oggi l’abbiamo letta bene”.