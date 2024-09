Salernitana-Pisa il Var non funziona | la disperata ricerca di due arbitri campani per cominciare il match di Serie B

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Var in tilt a Salerno. Dopo il guasto che ha bloccato per sei minuti la convalida della rete di Cutrone in Como-Bologna diA, quello che succede inè ancora più tragicomico. IldiB doveva iniziare alle ore 15, ma l’inizio è stato posticipato per oltre due ore appunto a causa di un guasto del Var. Il malmento riguarda il collegamento tra lo stadio Arechi e la sala Var di Lissone. Così, per l’arbitro in campo è impossibile comunicare con i suoi colleghi al monitor e la gara non può iniziare. Quindi che fare? È iniziata ladi dueche possano raggiungere lo stadio e fare da addetti al Var direttamente dall’Arechi di Salerno. Questa la soluzione concordata da Lega e Aia, che hanno deciso di non rinviare la gara.