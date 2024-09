’Nessuno escluso’ in uscita l’ultimo documentario della Settimini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Uscirà l’ultima domenica di settembre, in occasioneGiornata Mondiale del Sordo,regista spezzina Paoladal titolo ‘Nessuno escluso: 30 anni di bilinguismo nella scuola di Cossato’, prodotto dall’associazione Vedo Voci onlus. Ilracconta e celebra il progetto sperimentale di eccellenza, riconosciuto a livello europeo, che da decenni si sviluppa in una scuola pubblica in provincia di Biella. Nell’istituto di Cossato, infatti, la Lis (Lingua italiana dei segni) è materia curriculare per tutti gli alunni, sordi e udenti, dalla scuola materna alla scuola media, con l’obiettivo di dare pari opportunità, favorendo l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze che potenzino le sfere dell’autonomia e dell’apprendimento.