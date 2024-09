La rivincita di Retegui! Capocannoniere in Serie A titolare in Nazionale e aspetta la Champions con l’Atalanta

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Ma perchè l’Italia è andata a pescare Mateodall’Argentina? Non è nemmeno italiano e in Argentina neanche lo vogliono. Neanche avessimo preso il nuovo Lautaro Martinez. Al Tigre avrà pure segnato spesso, ok, ma mettilo inA ammesso che possa circolare in Italia. Mateo, al momento dell’esordio in(23 marzo 2023), si presentava con l’etichetta, davvero poco invidiabile, del ‘classico’ straniero con poco talento che soffia il posto a qualche italiano di belle speranze. Aveva tutto da dimostrare ed erano in tanti i critici pronti a puntargli il dito contro al primo passo falso. Eppure, il bomber di San Fernando ha fatto ricredere anche i più scettici. Prima si è preso il Genoa, poi la, adesso sta conquistando. Tutto grazie a ciò che gli riesce meglio: fare gol.